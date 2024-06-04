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Spor

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mauro Icardi için açıklama geldi

Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını açıklayan Erden Timur, yıldız golcü Mauro Icardi için gelen 'Ayrılır mı?' sorusuna da cevap verdi. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 16:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Mauro Icardi için açıklama geldi
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili görevinden ayrılan Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MAURO ICARDI SORUSUNA CEVAP

Timur, kendisinin görevden ayrılmasıyla birlikte takımdan ayrılabileceği iddia edilen Mauro Icardi için gelen soruya cevap verdi.

Erden Timur, "Icardi ayrılır mı?" sorusunun ardından, "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum." cevabını verdi.

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