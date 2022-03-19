Galatasaray'dan ayrılıyorlar mı? ''Cicaldau ve Morutan'la görüştüm...''

Star Gazetesi 19 Mart 2022 Cumartesi 17:38 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:38

Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'daki gelecekleri hakkında futbolcuların menajeri Giovanni Becali'den önemli açıklamalar geldi.

"CICALDAU VE MORUTAN AYRILABİLİR" İDDİASI

Rumen basınında çıkan habere göre; Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne ise Barcelona'ya elenerek veda eden Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan gelecek yaz Galatasaray'dan ayrılabilir.

BECALI GALATASARAY'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK BEKLİYOR

Rumen futbolcuların menajeri Becali, sarı kırmızılı takımın gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmasının zor olduğunu belirterek, bu nedenle Galatasaray'da köklü bir değişiklik olabileceğini ileri sürdü.

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CICALDAU VE MORUTAN İÇİN TOP DOMENEC TORRENT'DE

Rumen menajer, Morutan ve Cicaldau'nun sarı kırmızılı takımdaki durumunun yeni teknik direktör Domenec Torrent'e bağlı olduğunu belirterek "Şu anda Galatasaray'ın Süper Lig'de en azından Avrupa Konferans Ligi'ne gidebilecek puanı ve maçı yok. Yeni teknik direktör bir değerlendirme yapacak ve gelecek sezonun stratejisini hazırlayacak." diye konuştu.

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"BARCELONA MAÇINDAN SONRA CICALDAU VE MORUTAN'LA GÖRÜŞTÜM"

İki futbolcuyla da Galatasaray - Barcelona maçının sonrasında görüştüğünü belirten Becali "Morutan ve Cicaldau'nun Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeleri var. Ne yapacağımız Galatasaray'ın isteklerine bağlı. İki futbolcu da bu süreçte her antrenmana, her maça yüzde yüzlerini vermek zorundalar çünkü bu yüzden para alıyorlar. Barcelona maçının ertesi günü onlarla öğle yemeği yedim ve onlara sakin olmalarını ve sadece futbolu düşünmelerini söyledim" ifadelerini kullandı.

CICALDAU-SAMPDORIA İDDİASINA CEVAP

Becali, İtalya'nın Sampdoria takımıyla adı anılan Cicaldau'nun durumu hakkında sorulan bir soruya ise "Cicaldau'nun Galatasaray'dan Sampdoria'ya transferiyle ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Sampdoria, Serie A'da kümede kalma mücadelesi veriyor ve şu anda bu durum onların önceliği. Gelecek sezon da Serie A'da olup olmayacakları belli olmadığı için şu an için Cicaldau ya da bir başka futbolcuyla görüşeceklerini sanmıyorum" cevabını verdi.

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