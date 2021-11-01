1 Kasım 2021 Pazartesi 20:38 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:45

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maç öncesi moral buldu. Sarı-kırmızılı takımda Mostafa Mohamed'in yedek başlaması Mısır'da gündem oldu. Mostafa Mohamed'

FATİH TERİM, MOSTAFA MOHAMED'İ KULÜBEYE ÇEKTİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta penaltı kaçıran Mohamed'i Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde başlattı. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında Halil Dervişoğlu'nun forvette başlattı.

"CEZALANDIRILIYOR'MU?"

Fanatik'in Mısır basınından aktardığı habere göre, Mostafa Mohamed'in Rizespor'a karşı oynadığı maçta iki gol atmayı başardığını ve sonraki hafta Konyaspor'a karşı galibiyeti getiren golü kaydettiğini belirtirken, "Daha sonrasında Terim, golcü futbolcuyu yedek kulübesine çekti. Beşiktaş maçında yedek oturması kabul edilebilir fakat Gaziantep'in önüne mücadeleye neden yedek başladı? Son maçta penaltı kaçırdığı için cezalandırılıyor mu?"

"AYRILMAK MOHAMED İÇİN EN DOĞRU KARAR"

Fatih Terim'in Mostafa hakkındaki kanaatlerini değiştirdiği belirtilirken, Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in artık takımda yeri olmadığı ifade edildi. Galatasaray ile vakit kaybettiği belirtilirken, "Bir alt kulüp bile olsa Ocak ayında takımdan ayrılmak Mohamed için en doğru karar olacak." ifadeleri kullanıldı.