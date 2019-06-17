31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9109
  • 6,6314
  • 254.436
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Aytaç Kara'ya: Bonservisini al imzayı atalım

Yerli futbolcu transferi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, Taylan Antalyalı’nın ardından Aytaç Kara’yı da gündemine aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ever Banega için Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kadrosuna yerli takviyesi de yapmak için girişimlere başladı… Sarı-Kırmızılılar, BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’nın ardından Bursasporlu Aytaç Kara’yı da gündemine aldı. 1.Lig’de forma giymek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu ile görüşen Sarı-Kırmızılılar’ın “Finansal Fair Play nedeniyle bonservis konusunda sıkıntılıyız. Ancak bonservisini alırsan olur. Al bonservisini imzayı atarız” dediği iddia edildi.

NECATİ ATEŞ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aytaç’ın da Galatasaray’dan gelen bir teklifi kaçırmak istemediği ve Bursaspor yönetiminin belli olmasının ardından oturup konuşacağı ve bonservisini isteyeceği belirtildi. Ligde geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 32 maça çıkan Aytaç 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Aytaç Bursaspor’un dışında, Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi. Aytaç geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisinde görev yapan Necati Ateş ile görüntülenmişti.

(Güneş)

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

TSK’nın sessiz gücü

TSK’nın sessiz gücü

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

AK Parti'de oy seferberliği

AK Parti'de oy seferberliği

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA