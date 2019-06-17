Ever Banega için Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kadrosuna yerli takviyesi de yapmak için girişimlere başladı… Sarı-Kırmızılılar, BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’nın ardından Bursasporlu Aytaç Kara’yı da gündemine aldı. 1.Lig’de forma giymek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu ile görüşen Sarı-Kırmızılılar’ın “Finansal Fair Play nedeniyle bonservis konusunda sıkıntılıyız. Ancak bonservisini alırsan olur. Al bonservisini imzayı atarız” dediği iddia edildi.

NECATİ ATEŞ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aytaç’ın da Galatasaray’dan gelen bir teklifi kaçırmak istemediği ve Bursaspor yönetiminin belli olmasının ardından oturup konuşacağı ve bonservisini isteyeceği belirtildi. Ligde geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 32 maça çıkan Aytaç 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Aytaç Bursaspor’un dışında, Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi. Aytaç geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisinde görev yapan Necati Ateş ile görüntülenmişti.

(Güneş)