Galatasaray'dan Balotelli sürprizi!
Brescia'da hocasıyla kavga eden ve kulüp disiplinini bozduğu için gözden çıkartılan Mario Balotelli’nin Galatasaray’a gideceği iddia edildi.
Gazzetta dello Sport dünkü sayfalarında İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmasının muhtemel olduğunu öne sürdü. Balotelli bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce pek çok kez Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. Galatasaray Andone ve Falcao’nun sakatlığı, Diagne’nin de kiraya verilmesi nedeniyle forvet bölgesinde sıkıntı yaşıyor.
Akşam
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