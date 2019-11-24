Galatasaray'dan Balotelli sürprizi!

Gazzetta dello Sport dünkü sayfalarında İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmasının muhtemel olduğunu öne sürdü. Balotelli bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce pek çok kez Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. Galatasaray Andone ve Falcao’nun sakatlığı, Diagne’nin de kiraya verilmesi nedeniyle forvet bölgesinde sıkıntı yaşıyor.

Akşam