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Spor

Galatasaray'dan, Başakşehir maçı için sürpriz karar! Derbi primi verilecek...

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da, yönetim sürpriz bir karar açıkladı. Derbi galibiyetinin ardından verilen primin aynısının Başakşehir maçının galip gelinmesinin ardından da verileceği açıklandı.

Sabah11 Kasım 2022 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Galatasaray'dan, Başakşehir maçı için sürpriz karar! Derbi primi verilecek...
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Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetine verilen 5 milyon TL, Başakşehir maçında da geçerli olacak.

Muslera ve Gomis ise kendi paylarının bir kısmını altyapı oyuncularına dağıtacak. Maaş ödemelerini aksatan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine verdiği prim sözünü ise tuttu.

Derbi zaferi için 5 milyon TL'ye yakın ödeme yapılan Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir maçına da yine primle motive edildi.

Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederse ilk 11'deki futbolcular 260'ar bin TL prim alacak.

Takım kaptanı Muslera ve tecrübeli isimlerden Gomis, yönetim tarafından verilen primlerin bir bölümünü A Takım'la idmanlara çıkan altyapı oyuncularına dağıtma kararı aldı.

Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularına bu konuda destek verdi.

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