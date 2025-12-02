Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Yasin Kol ile ilgili harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında bir dosya hazırlıyor.

SAAT 14.00'TE TFF

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, saat 14.00'te TFF'ye gidecek. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.

Yönetim, derbide Yasin Kol'un tüm hatalı kararları ve Jhon Duran'ın yaptığı hareketi dosya halinde toplayarak TFF'ye sunacak.

Bu bağlamda Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında da TFF'ye şikayetini iletecek.