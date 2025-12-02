İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Hakem Yasin Kol için Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek derbideki hakem yönetimini görüşmek üzere bugün saat 14.00'te TFF'ye gidecek. İşte detaylar...

2 Aralık 2025 Salı 13:21
Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Hakem Yasin Kol için Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma


Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Yasin Kol ile ilgili harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında bir dosya hazırlıyor.

SAAT 14.00'TE TFF

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, saat 14.00'te TFF'ye gidecek. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.

Yönetim, derbide Yasin Kol'un tüm hatalı kararları ve Jhon Duran'ın yaptığı hareketi dosya halinde toplayarak TFF'ye sunacak.

Bu bağlamda Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında da TFF'ye şikayetini iletecek.

