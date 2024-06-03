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  • Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Rafa Silva'ya ilk teklif yapıldı
Spor

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Rafa Silva'ya ilk teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Benfica'dan ayrılan 31 yaşındaki deneyimli isim Rafa Silva'ya teklifte bulundu. İşte o teklifin detayları...

3 Haziran 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Rafa Silva'ya ilk teklif yapıldı
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Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

RAFA SILVA'YA TEKLİF

Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Gianluigi Longari, Galatasaray'ın Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini yazdı.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen ancak transferi resmiyet kazanmayan Rafa Silva'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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