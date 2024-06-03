Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

RAFA SILVA'YA TEKLİF

Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Gianluigi Longari, Galatasaray'ın Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini yazdı.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen ancak transferi resmiyet kazanmayan Rafa Silva'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.