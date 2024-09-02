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Spor

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Victor Osimhen için görüşmeler başladı

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli'nin kadro planlamasında düşünmediği Victor Osimhen için devreye girdi. İşte detaylar...

2 Eylül 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Victor Osimhen için görüşmeler başladı
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Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

Napoli'den kesin ayrılacak olan Osimhen için devreye giren Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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