Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

Napoli'den kesin ayrılacak olan Osimhen için devreye giren Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.