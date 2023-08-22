Galatasaray'dan beklenmedik transfer hamlesi: Benjamin Rollheiser

Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı takım, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Rollheiser'i kadrosuna katmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterien Rollheiser'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

River Plate altyapısında yetişen 23 yaşındaki futbolcu, A takımın ardından geçen yıl Estudiantes'e transfer olmuştu. Asıl mevki sağ kanat olan Arjantinli futbolcu, sol kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.