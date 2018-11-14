Galatasaray'dan Belçikalı golcü Renaud Emond'a yakın takip

G.SARAY’IN Standard Liege’in 26 yaşındaki forveti Renaud Emond’u Avrupa Ligi’ndeki Krosnodar maçında tribünden takip ettirdiği öğrenildi. Bu karşılaşmada gol atamayan 1.86 boyundaki oyuncunun 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Emond bu sezon 23 resmi maçta 8 gol attı.

(Akşam)