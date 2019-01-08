Galatasaray'dan Belhanda için gelen 5 milyon Dolarlık teklife veto

Suudi Arabistan takımlarının Belhanda ısrarı devam ediyor. Adı saklı tutulan bir Suudi ekibinin Belhanda için 5 milyon dolarlık bir teklifle G.Saray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı Yönetimin, gelen bu teklife "Belhanda'nın bonservisi 8 milyon euro. Bu rakamdan aşağı oyuncumuzu elden çıkarmayız" yanıtı verdi.

Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun satılmasına şimdilik sıcak bakmıyor.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Fransız Yahoo Sport'a konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söylerken flaş açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'DAN AYRILMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK''

Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtirken, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Her transfer döneminde ismim bir takım ile anılıyor. Bu bir futbolcu için hoş bir şey ama hiç kimseyle görüşme yapmadım. Ne Fransa'daki takımlarla ne de Katar'daki takımlarla hiç görüşmem olmadı. Galatasaray'dan ayrılmak istediğimi de söylemedim. Zaten böyle bir düşüncem yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve burada iyiyim!'' sözlerini kullandı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

(Akşam)