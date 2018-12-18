Galatasaray'dan Belhanda'ya ağır ceza

Galatasaray, F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide çıkan olaylar ve sonrasında alınan cezalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Rodrigues (3), Ndiaye (5), Donk (6) PFDK'dan toplamda 14 maç ceza aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim Soldado ile boğaz boğaza geldiği için olayların çıkmasına neden olarak gördüğü Belhanda'ya faturayı kesti. Yönetim 4. haftadaki Trabzon maçında Yusuf'a yaptığı hareketten dolayı kırmızı gören Faslı yıldıza verdiği 200 bin Euro (Yaklaşık 1.2 milyon TL) cezasını 11. haftadaki F.Bahçe derbisi sonrası işleme koydu.

3 GOL 3 KIRMIZI

1.5 sezonu doldurduğu Galatasaray kariyerinde toplam 3 gole imza atan Belhanda, bu periyotta 3 kırmızı kart gördü. Disiplin sorunu olan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kaldı. Belhanda'nın yokluğunda 10 numaraya çekilen Feghouli ise gösterdiği performansla son dönemde Galatasaray'ın en iyisi oldu.

(Sabah)