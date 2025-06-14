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Spor

Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı! İlk temas kuruldu

Leroy Sane transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, hız kesmeden Bernardo Silva için Manchester City ile temas kurdu. Cim-Bom, yıldız isme 10 milyon Euro önerdi.

Akşam14 Haziran 2025 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı! İlk temas kuruldu
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Leroy Sane transferiyle taraftarını sevindiren Galatasaray, hız kesmemek adına Bernardo Silva için hamle yaptı. İngiliz basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile temas kurarak görüşmelere başladı.

Cim-Bom, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yıllık 10 milyon euro önerdi. Suudi Arabistan ekipleri ise bu rakamın 2-3 kat fazlasını teklif ederek oyuncuyu ikna etmek istiyor. CimBom, Ada devinde kadroda düşünülmeyen oyuncuyu "Şampiyonlar Ligi'nde göz önünde olmaya devam et" ifadesiyle kendi tarafına çekme peşinde.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'in de Bernardo Silva'ya ilgi duyduğu belirtildi. Öte yandan Barcelona da oyuncuyla temas kurdu. Silva, daha önce Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk teklfileri reddetmişti. Ada basınında oyuncunun Galatasaray'la anılmasıyla ilgili "Manchester City, onun ayrılığına izin verecek. Zaten 1 yıllık kontratı kaldı. Ayrıca, parlak kariyerini Galatasaray'da sonlandırması onun için iyi olabilir" ifadeleri kullanıldı.

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