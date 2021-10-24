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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi galibiyetine dev prim

Lokomotiv Moskova deplasmanında alınan 3 puan için futbolculara 2.5 milyon TL prim dağıtma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, yarın oynanacak Beşiktaş derbisinin galibiyet primini ise 4 milyon TL olarak belirledi.

Hürriyet24 Ekim 2021 Pazar 08:10 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 08:10
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Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş derbisine prim dopingiyle çıkacak. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atan oyunculara toplam 2.5 milyon TL prim ödeme kararı alan yönetim, Beşiktaş derbisinin primini de 4 milyon TL olarak belirledi.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, yarınki maçı da kazandığı taktirde futbolcular toplam 6.5 milyon TL prim almaya hak kazanacak.

BUGÜNKÜ İDMAN TARAFTARA AÇIK

Bu arada Galatasaray yönetimi, kritik maç öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için bugünkü antrenmanı taraftara açma kararı aldı.

Sarı kırmızılı takım saat 15.00'te Nef Stadı'nda gerçekleştireceği idmanı, taraftarlara açık olarak yapacak. Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin ücretsiz izleyeceği antrenmanı, diğer taraftarlar 19.05 TL bilet ücreti ödeyerek seyredebilecek.

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