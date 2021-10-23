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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi taraftara büyük sürpriz

Galatasaray Kulübü, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:58
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin bugün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

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