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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çok sert açıklama: ''Bu kirli oyunun hesabını soracağız!''

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoyla ilgili açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, 'Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız.' ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Beşiktaş'a çok sert açıklama: ''Bu kirli oyunun hesabını soracağız!''
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

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