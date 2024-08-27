Galatasaray'dan bilet açıklaması!

Galatasaray, Kulübü, gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı söylenen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

'Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek...

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O ZAMANA KADAR KONSANTRASYON!'



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Dursun Aydın Özbek

Yönetim Kurulu Üyeleri

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Mehmet Saruhan Cibara

Eray Yazgan

İbrahim Hatipoğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Can Natan

Ali Yüce

Fatih Süleyman Demircan

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora