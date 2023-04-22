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Spor

Galatasaray'dan bir bomba daha! Hırvat yıldız Süper Lig yolunda

Galatasaray, Hırvatistan'ın en önemli oyuncularından olan Mislav Orsic ile ilgileniyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, Southampton'da istediği çıkışı yakalayamayan Mislav Orsic'in peşinde. İşte Detaylar...

22 Nisan 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan bir bomba daha! Hırvat yıldız Süper Lig yolunda
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Gelecek sezon Avrupa'da da ses getirmek isteyen ve transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic ile yakından ilgileniyor.

GALATASARAY'DAN MİSLAV ORSİC ATAĞI

Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın, İngiltere Premier Ligi'nde Southampton forması giyen ve fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu Mislav Orsic ile ilgilendiği belirtildi.

SOUTHAMPTON İLE YOLLARINI AYIRACAK

30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Ocak ayında Southampton'a transfer olsa da İngiltere'de bir türlü dikiş tutturamadı.

İngiltere'ye uyum sağlayamayan ve bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen (6 dakika) Orsic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Orsic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Southampton formasıyla 5 resmi maçta görev alan Mislav Orsic, gol ve asist katkısı üretemedi.

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