Galatasaray, Süper Lig'in 2024- 25 sezonunu kazanarak 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bu şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlayacak. Cim-Bom, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek ve kupasını stadyumda değil, Yenikapı miting alanında alacak. Bu tarihi karar sonrası Galatasaray'da kupa töreninin nasıl olacağı ise merak konusuydu. Dün program açıklandı.

KUPA TÖRENİNİN DETAYLARI:

Yenikapı'da yapılacak etkinlik 2 gün sürecek.

25.05.2025 tarihi kafalara kazınacak bir tarih olduğu için tören o güne alındı.

Alanda Fan Zone'lar kurulacak, 24 Mayıs C.Tesi 12.00'de başlayacak etkinlik akşam 22.00'ye kadar devam edecek.

Dj performansları sergilenecek.

Yenikapı'daki bu alanda Cumartesi günü Göztepe-G.Saray maçı izlenebilecek.

TEKNEYLE BOĞAZ TURU

Saat 16.00'da Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

Sarayburnu'nda tekneye geçecek Sarı-Kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

21.00'de kupa seremonisi olacak.

Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz katılabilecek.

5 yıldız temalı bir sahne hazırlanıyor.