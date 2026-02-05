Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı. Bayern Münih'le anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı. Fransız yıldız, İstanbul'a geldi.

Sky DE'ye göre, Sacha Boey'un sözleşmesinde 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar 500 bin euro da kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.