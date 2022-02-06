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Spor

Galatasaray'dan bir transfer daha! Luis Campos'un önerdiği Robson Reis...

Galatasaray, Luis Campos'un önerdiği Santos'un 21 yaşındaki stoperi Robson Reis'in transferi için Brezilya kulübüyle anlaştı.

Hürriyet6 Şubat 2022 Pazar 09:20 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:20
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Ara transferde Gomis, Pulgar ve Pena'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir takviye daha yapabilmek için gereken kontenjan sorununu çözdü. Sakatlığı nedeniyle ancak nisan ayında sahalara dönecek olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini askıya almaya çalışan sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu ikna etmeyi başardı.

Mukavelesi dondurulan Diagne, sezon sonuna dek forma giyemeyecek. Galatasaray'ın son yabancı kontenjanı için 3 aday bulunuyor. Bunların en güçlüsü, danışman Luis Campos'un önerdiği Robson Reis. Stoper ve ön libero oynayabilen 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Santos'la 1.5 milyon dolara anlaşma sağlandı.

Sarı kırmızılılar, Robson Reis'e de 4.5 yıllık sözleşme önerdi. Reis olmazsa bir 8 numara transferi yapılacak ya da Norveçli sağ bek Omar'a lisans çıkaracak.

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