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Galatasaray'dan bir yönetici, Hakan Çalhanoğlu transferi için Milano'ya gitti

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmanın peşinde.

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Sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; Galatasaray, Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a transfer olacak mı? Son gelişmeler şöyle:

Şampiyonluk hayaline kavuşan Galatasaray, transfer için de kolları sıvadı. Suudi Arabistan'a gitmesi beklenilen Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı.

Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu transferini çok istiyor

Teknik direktör Fatih Terim’in, Hakan Çalhanoğlu transferini çok istediği ve bu isteği yönetime ilettiği gündeme geldi.

Galatasaray'dan bir yönetici İtalya'ya gitti

Galatasaray’dan bir yönetici bu transferi bitirebilmek için Milano’ya gitti.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu kiralamak istiyor

Sportif Direktör Leonardo ile bir araya gelen yönetici, Hakan'ı 1 yıllığına kiralamak istediklerini ifade etti. Teknik direktör Gattuso da Hakan Çalhanoğlu konusunda ayrılık sinyali vermişti.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan'da kaç gol attı?

2021 yılına kadar anlaşması bulunan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon İtalya'da 45 maça çıktı ve 3 gol atıp, 13 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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