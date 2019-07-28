29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Bursaspor'a Ertuğrul Ersoy teklifi

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de kümeye düşen Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmeye çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor.
 
Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
 
Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte Ömer Bayram'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
 
Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.
 
(Sporx)
 

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde eş zamanlı operasyon

Rize'de genç kızı tekmeleyen cani tutuklandı

Rize'de genç kızı tekmeleyen cani tutuklandı

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kışlakçı’dan yeni kitap 'Eşekname' : Yeni dijital neslin hikayesi...

Kışlakçı’dan yeni kitap 'Eşekname' : Yeni dijital neslin hikayesi...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli
 

POPÜLER HABERLER

Saraçhane´de gerginlik

Saraçhane´de gerginlik

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Komşulara yasak koydular

Komşulara yasak koydular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA