Galatasaray'dan Bursaspor'a Ertuğrul Ersoy teklifi
Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de kümeye düşen Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmeye çalışıyor.
22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor.
Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte Ömer Bayram'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.
(Sporx)
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