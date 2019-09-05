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Galatasaray'dan büyük transfer başarısı! 86 milyon Euro'luk oyuncuları 4 milyon Euro'ya getirdiler

Galatasaray yönetimi piyasa değeri 86 milyon euro tutan yıldız futbolcuları sadece 4,3 milyon euro'ya mâl etti.

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TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunu dolu dolu geçiren ve hemen hemen her mevkide alternatifli bir kadro oluşturan Galatasaray’ın renklerine bağladığı oyuncuların piyasa değerleri yönetime ‘sihirbazlar’ yakıştırmaları yaptırdı.

Dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao’yu bonservissiz bir şekilde transfer eden Galatasaray, N’Zonzi’yi 500 bin euro’ya kiralarken, sarı kırmızılı yönetim Seri’ye 1,5 milyon Euro Lemina’ya ise sadece 1 milyon Euro ödedi.

İşte Galatasaray’ın transfer sezonunda kadrosuna kattığı bazı futbolcuların piyasa değeri ve kulübe olan maliyetleri…

Ryan Babel: Piyasa değeri 5 milyon Euro (Bonservissiz alındı)

Micahel Seri: Piyasa değeri 25 milyon Euro (1,5 milyon euro’ya kiralandı)

Steven N’Zonzi: Piyasa değeri 23 milyon Euro (500 bin euro’ya kiralandı)

Mario Lemina: Piyasa değeri 15 milyon Euro (1 milyon euro’ya kiralandı)

Florin Andone: Piyasa değeri 6 milyon Euro (700 bin euro’ya kiralandı)

Emre Mor: Piyasa değeri 2 milyon Euro (600 bin euro’ya kiralandı)

Radamel Falcao: Piyasa değeri 10 milyon Euro (Bonservissiz alındı)

Toplam piyasa değeri: 86 milyon Euro

Galatasaray’ın harcadığı para: 4,3 milyon euro

Pes dedirten hırsızlık

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