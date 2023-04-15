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Spor

Galatasaray'dan Çağdaş Atan'a büyük darbe! Süper Lig'de bir ilki yaşadı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, deplasmanda konuğu olduğu Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Çağdaş Atan, alınan bu ağır yenilgiyle Süper Lig'de ilklerini yaşadı. İşte detaylar...

15 Nisan 2023 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Çağdaş Atan'a büyük darbe! Süper Lig'de bir ilki yaşadı
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Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, adeta neye uğradığını şaşırdı. Ağır bir mağlubiyetle sahadan ayrılan konuk ekipte Çağdaş Atan, kariyerinde ilkleri yaşadı.

GALATASARAY'DAN ÇAĞDAŞ ATAN'A BÜYÜK DARBE

Süper Lig'in 29. haftası kritik bir maça sahne oldu. Okan Buruk'un çalıştırdığı lider Galatasaray, sahasında Çağdaş Atan önderliğindeki Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 6-0'lık ezici bir galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirdi.

İLKLERİ YAŞADI

Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçında kariyerinin ilklerini yaşadı. Opta verilerine göre; Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol yiyen Atan, yine lig kariyerinde ilk kez bir maçta 6 gol yedi.

"AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söylenecek fazla bir şeyin olmadığını belirtirken "Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım, maçın ilk 15 dakikasında iyi ataklar geliştirdik. Son haftalarda maç kazanıyoruz ama çok kolay goller yemeye başladık." dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Kayserispor ile şu ana kadar 32 resmi maça çıkan Çağdaş Atan, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak maç başına 1.66 puan ortalaması yakaladı.

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