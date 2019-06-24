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Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Galatasaray Fatih Terim’in çok istediği Çağlar Söyüncü için Leicester’e 2. kez kiralama teklifi sunacak.

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Galatasaray, Çağlar'da ısrarlı... Fatih Terim'in çok istediği Leicester'lı oyuncu için İngiliz kulübüne 2. kez kiralama teklifi sunulacak. 
 
Bu görüşmeden olumlu bir cevap alınırsa Çağlar 1 yıllığına kiralanacak. 
 
(Takvim)
 

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