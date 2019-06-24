Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif
Galatasaray Fatih Terim’in çok istediği Çağlar Söyüncü için Leicester’e 2. kez kiralama teklifi sunacak.
Galatasaray, Çağlar'da ısrarlı... Fatih Terim'in çok istediği Leicester'lı oyuncu için İngiliz kulübüne 2. kez kiralama teklifi sunulacak.
Bu görüşmeden olumlu bir cevap alınırsa Çağlar 1 yıllığına kiralanacak.
(Takvim)
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