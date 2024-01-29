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Spor

Galatasaray'dan Cassio Lincoln'e plaket!

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı maç öncesi, sarı kırmızılı yönetim tarafından eski futbolcu Cassio Lincoln'e plaket verildi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Cassio Lincoln'e plaket!
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Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesinde 2007-2009 yılları arasında sarı-kırmızılılarda forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln'e plaket verildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde ise saha kenarında Lincoln'e plaket ve üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması verildi. Plaketi ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

Cassio Lincoln, 2007-2009 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

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