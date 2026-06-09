Yeni sözleşme teklifine cevap vermeyen Mauro Icardi'nin yerine forvet bakan Galatasaray, gözünü Dusan Vlahovic'e dikti. La Gazzetta dello sport; Juventus ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Sırp golcüye Galatasaray'ın cömert bir teklif yaptığını yazdı. Bonservis bedeli olmayan Vlahovic'e senelik 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da imza parası önerildiği iddia edildi. Avrupa'dan en yüksek teklifi alan Vlahovic'in bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Suudi Arabistan'dan da astronomik rakamlar var fakat henüz 26 yaşında olan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi arenasından vazgeçmek istemiyor. Geçtiğimiz sezona sakat başlamasına rağmen 23 maçta görev alan Belgrad doğumlu forvet; 10 gol atıp 2 asist üretti. Serie A'da 139 dakikada bir, Şampiyonlar Ligi'nde ise 64 dakikada bir ağları salladı.

85,4 MİLYON ÖDENDİ

Juventus, 2022'de 85,4 milyon euroya aldığı Vlahovic'le yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı için oyuncudan para kazanamadı. Rekor yatırım, 4 yılın ardından boşa düşmüş oldu.