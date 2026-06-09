İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1236
  • EURO
    53,3093
  • ALTIN
    6425.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan cazip teklif! Transferde hedef Dusan Vlahovic
Spor

Galatasaray'dan cazip teklif! Transferde hedef Dusan Vlahovic

Galatasaray yeni sözleşme teklifine cevap vermeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yerini Dusan Vlahovic ile doldurmak istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, Sırp futbolcuya 10 milyon euro maaş + 5 milyon euro imza parası teklif etti. Dusan Vlahovic teklife sıcak bakıyor. İşte detaylar...

AKŞAM9 Haziran 2026 Salı 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'dan cazip teklif! Transferde hedef Dusan Vlahovic
ABONE OL

Yeni sözleşme teklifine cevap vermeyen Mauro Icardi'nin yerine forvet bakan Galatasaray, gözünü Dusan Vlahovic'e dikti. La Gazzetta dello sport; Juventus ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Sırp golcüye Galatasaray'ın cömert bir teklif yaptığını yazdı. Bonservis bedeli olmayan Vlahovic'e senelik 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da imza parası önerildiği iddia edildi. Avrupa'dan en yüksek teklifi alan Vlahovic'in bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Suudi Arabistan'dan da astronomik rakamlar var fakat henüz 26 yaşında olan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi arenasından vazgeçmek istemiyor. Geçtiğimiz sezona sakat başlamasına rağmen 23 maçta görev alan Belgrad doğumlu forvet; 10 gol atıp 2 asist üretti. Serie A'da 139 dakikada bir, Şampiyonlar Ligi'nde ise 64 dakikada bir ağları salladı.

85,4 MİLYON ÖDENDİ

Juventus, 2022'de 85,4 milyon euroya aldığı Vlahovic'le yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı için oyuncudan para kazanamadı. Rekor yatırım, 4 yılın ardından boşa düşmüş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.