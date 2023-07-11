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Spor

Galatasaray'dan Cedric Bakambu harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Türkiye'de bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu ile anlaştı.

11 Temmuz 2023 Salı 21:21 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Cedric Bakambu harekatı!
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Mauro Icardi'nin arkasında ikinci forvet olarak görev yapacak bir santfor transfer etmek için uğraşan Galatasaray, mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Spor Gecesi'nden Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER SONUÇLANABİLİR

haberde oyuncunun kulübü Al-Nasr ile son görüşmeler yapılıyor. BAE ekibiyle anlaşılması halinde transferin sonuçlanacağı ifade edildi.

BAKAMBU KİMDİR?

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un formasını giyen yıldız forvet, geride kalan sezonda 40 maça çıkarken, 18 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 de gol pası verdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Olympiakos ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayırdı.

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