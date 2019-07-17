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Galatasaray'dan Kayserispor'a flaş teklif!

Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a 6 milyon euro artı Yunus Akgün teklifi yaptı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Deniz Türüç transferi için yıldız futbolcuyla bizzat telefonda görüşen Ali Koç’un yetenekli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmesi beklenirken, Deniz’in bir yandan da Galatasaray’la dirsek teması halinde olması iki ezeli kulübü karşı karşıya getirdi.
 
FATİH TERİM İKİSİNİ DE İSTİYOR
 
Daha önce Vedat Muric transferinde Fenerbahçe ile yarış haline giren Galatasaray’ın Deniz Türüç ve Bernard Mensah için Kayserispor’a cazip bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ndiaye-Fernando ikilisiyle yollarını ayıran sarı kırmızılıların Seri’nin yanına Mensah’ı düşündüğü belirtilirken, Fatih Terim’in Türüç’ü de kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İki yıldız orta sahaya talip olan Abdurrahim Albayrak’ın Erol Bedir’e 6 milyon Euro + Yunus Akgün’ü sunduğu ifade edilirken, Başkan Bedir’in 9 milyon Euro + Yunus Akgün’ü istediği anlaşıldı.
 
SADECE DENİZ TÜRÜÇ İÇİN MASAYA OTURACAKLAR
 
Atletico Madrid’e 3 milyon Euro ödenerek alınan Mensah için 5, Deniz Türüç içinse en az 4 milyon Euro talep eden Kayserispor’a henüz bir yanıt vermeyen Abdurrahim Albayrak’ın durumu Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’le paylaş
 

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