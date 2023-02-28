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Spor

Galatasaray'dan Cihan Emir Parlak mesajı! ''Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız''

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü.

AA28 Şubat 2023 Salı 14:58 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Cihan Emir Parlak mesajı! ''Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız''
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Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak için taziye mesajı yayımladı.

Tedavisi sırasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Cihan Emir Parlak için sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan..."

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