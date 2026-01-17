İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e 100. maç plaketi verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıkan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'e plaket ve forma takdim etti.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:25
Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e 100. maç plaketi verildi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşma öncesinde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez için tören düzenlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında yapılan organizasyonda, Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaket takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Kolombiyalı futbolcuya, üzerinde 100 yazılı forma hediye etti. Taraftarlar da Davinson Sanchez için tezahüratlarda bulundu.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da 1'er şampiyonluk yaşadı.

