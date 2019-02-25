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Galatasaray'dan deplasman tribünü açıklaması

Galatasaray, resmi internet sitesinden 'Görülen lüzum üzerine: 3. kez tekrarlıyoruz' başlıklı bir açıklama yaptı.

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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalarının üzerine resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın ''Görülen lüzum üzerine: 3. kez tekrarlıyoruz'' başlığını kullandığı açıklamada şu sözler kullanıldı;

Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak;

Ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden "haklı" bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Biz göreve geldikten sonra her zaman fair olmaya özen gösterdik ve bu yönde aksiyonlar aldık. Küfürsüz stat projemiz var, çok ciddi mesafe aldık. Bizim ilk derbi maçımız Beşiktaş maçıyla oldu, yine pazartesi günüydü ve biz orada bazı uygulamaları kaldırdık. Rakip takım taraftarı uzun bir süre tribünlerde bekliyordu, büfeler açılmıyordu, tuvaletler kapatılıyordu ancak biz bunları kaldırdık. Taraftarlarımız daha medeni şartlarda maç seyredecek.'' sözlerini kullanmıştı.

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