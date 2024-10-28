Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra tek namağlup takım olarak kaldı.

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.

Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.

Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! ����



Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş ��#GSvBJK pic.twitter.com/1izvBXeIew — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024

İKİNCİ PAYLAŞIM

Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.