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Spor

Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbinin ardından paylaşımda bulundu.

28 Ekim 2024 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra tek namağlup takım olarak kaldı.

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.

Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.

İKİNCİ PAYLAŞIM

Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.

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