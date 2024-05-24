İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2445
  • EURO
    34,9905
  • ALTIN
    2420.97
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru
Spor

Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde, Serdar Dursun, Joshua King, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu PFDK'ya şikayet ettiğini açıkladı.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru
ABONE OL

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuların küfürlü tezahüratlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır. Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.