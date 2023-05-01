Galatasaray'dan derbi yenilgisi sonrası Beşiktaş'a tepki

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, oynanan derbi maçın ardından Beşiktaş cephesinin açıklamalarına yanıt verdi.

SEVİYEYİ AŞAĞI ÇEKTİLER

Yazılı bir açıklama yapan Yazgan, şu ifadeleri kullandı: "Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti.

BİRBİRLERİNİN AÇIKLAMALARINI BEĞENİYORLAR

Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, gayri ihtiyari, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle can siperane tepkiler veriyorlar, birbirlerinin yaptıkları açıklamaları beğeniyorlar.

BU ÜSLUBU KABUL EDEMEYİZ

Ekonomik sebepli bu motivasyonlarını anlıyoruz ama bu saygısız üslubu kabul etmemiz mümkün değil. Beyefendiye istediği seviyede cevap vermek bizim için en kolayı... Burada gerekli uyarının Beşiktaş Yönetim Kurulu ve sağduyulu Beşiktaş taraftarları tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

KEMİKLERİ DAHA ÇOK SIZLAR

Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır. Bu vesileyle Beşiktaş kulübünü galibiyetlerinden dolayı bir kez daha tebrik eder, tüm emekçilerin bayramını kutlarım."