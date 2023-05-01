Galatasaray'dan derbi yenilgisi sonrası paylaşım

Galatasaray, 3-1'lik derbi yenilgisi sonrası bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sakin ol, takıma güven! ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ" denildi.

OKAN BURUK: "ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ"

Okan Buruk da basın toplantısında, "Ligde 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyon ulaşacak takım da biziz. Bu anlamda rahatım. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanıp, şampiyonluğa yürüyeceğiz. Bundan kuşkum yok. 5 maçlık fikstürümüz var. Belki 4 maç sonra buna ulaşabiliriz diye söylüyorum. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 3-0 kazandığımız için bu ikili averaj önemli. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Bundan daha iyisi yapabilecek takımız. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte bu yarışın kazananı olmak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.