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Spor

Galatasaray'dan dev hamle! Thiago Alcantara

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme Liverpool'un yıldız oyuncusu Thiago Alcantara geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncu Thiago Alcantara'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dev hamle! Thiago Alcantara
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, orta saha mevkisine tartışmasız bir orta saha transferi yapmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar'ın bu mevki için İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız Thiago Alcantara'yı düşündüğü öne sürüldü.

THIAGO ALCANTARA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray yöneticilerinin, PSG'de yeni teknik direktör Luis Enrique tarafından kadroda düşünülmeyen Leandro Paredes ile de dirsek temasının sürdüğü belirtilirken, şu anda rotanın Thiago Alcantara'ya çevrildiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar'ın, 2024 yılında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma formüllerini değerlendirdiği kaydedildi. Futbolcuya 15 milyon Euro değer biçiliyor.

MÜTHİŞ BİR KARİYERE SAHİP

Futbola Flamengo altyapısında başlayan Alcantara, 2005-2008 arasında Barcelona altyapısında görev aldı. Katalan ekibinde 2009-2013 arasında A Takım'da toplam 68 maça çıkan yıldız isim, 7 gol üretti. 2013-2020 arasında Bayern Münih'te görev yapan Alcantara, burada 150 maçta 17 gole imza attı. Thiago Alcantara, 2020 yılından bu yana ise Liverpool'un başarısı için forma giyiyor. Tecrübeli yıldız geçen sezon 28 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

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