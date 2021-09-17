Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması: 249 milyon TL

17 Eylül 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 18:36

Galatasaray , forma göğüs ve sırt sponsorluğu için ARTI Seyahat Acentesi (SIXT rent a car Türkiye) ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan yapılan açıklamada, 'Erkek futbol takımımız forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezon için 249.350.000,00 TL + KDV bedelli sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur.' ifadeleri kullanıldı.