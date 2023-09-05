Galatasaray'dan dev takas! Anlaşma an meselesi

Başakşehir ve Galatasaray, Berkay Özcan ile Leo Dubois takası için görüşmelere başladı. İstanbul takımları, transfer görüşmelerinde ilerleme sağlarken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Berkay Özcan'ı çok istediği biliniyordu.

GALATASARAY'DA BERKAY ÖZCAN-DUBOIS TAKASI

Geçtiğimiz sezon başında da oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, bonservis talep eden Başakşehir'i ikna edememişti. Ndombele ve Sanchez transferlerinin ardından yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Leo Dubois'i göndermek istiyor.



OKAN BURUK'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ BERKAY ÖZCAN

Okan Buruk'un Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden de oyuncusu olan Berkay Özcan, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Berkay Özcan geçen sezon Başakşehir formasıyla toplamda 53 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 gol atan Özcan, 4 kez de takım arkadaşlarına asist yapma başarısı gösterdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki Berkay Özcan'ın güncel piyasa değeri, 4.4 milyon euro olarak gösteriliyor.