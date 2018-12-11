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Galatasaray'dan Diego Perotti atağı

Devre arasında transferde atağa kalkmaya hazırlanan Galatasaray, Roma'nın yıldızı Diego Perotti ile ilgileniyor.

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Devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef AS Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti.

Ligin ikinci yarısına hazırlanan Fatih Terim'in gözünün Roma'da forma şansı bulamayan Diego Perotti'de olduğu iddia edildi.

Biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere sadece 3 maçta 103 dakika Roma forması giyen Arjantinli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray'ın ısrarcı olduğu belirtildi.

TYCSPORTS, Boca'nın Perotti'yle anlaştığını ama sarı-kırmızılı ekibin de güçlü bir teklifle 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusunda iddialı olduğunu duyurdu.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perotti, sol kanat başta on numara ve santrfor olarak da oynayabiliyor.

100 GOLE DİREKT KATKI

Sevilla, Boca Juniors (K), Genoa ve Roma formaları giyen Perotti, kariyeri boyunca çıktığı 357 maçta 45 gol atıp, 55 de asist yapmayı başardı.

(Fotomaç)

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