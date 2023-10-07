Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray, önemli bir istatistikte de 31 rakibinden, 30'unu geride bıraktı.

8 İSABETTE 5 GOL

Be Soccer Pro'nun verilerine göre sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 isabetli şuttan 5 gol çıkartarak, yüzde 62.5'lik bir oran yakaladı. Galatasaray hücumdaki bu verimliliği sayesinde 2 maçta bulduğu 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Sarı kırmızılı ekibe bu alanda üstünlük sağlayan tek takım ise Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi aynı istatistik şirketinin verilerine göre 6 şutta 4 gol bulmayı başardı. Yüzde 66.67'lik bir oran yakalamayı başaran Atletico Madrid, tüm rakiplerini geride bıraktı.

LİGDE ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Bu iki takımı yüzde 60'la, 5 şutta 3 gol bulan Paris Saint Germain takip ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag da 6 isabetli şutta bulduğu 3 golle ve yüzde 50'lik etkiyle dördüncü sırada.

Lens de aynı şekilde 6 şutta 3 golle ilk 5 içinde yer alan bir başka takım. Braga 8 şutta, 4 gol; Manchester United 10 şutta, 5 gol atmasına rağmen daha çok şut attığı için etkinlik anlamında daha başarısız. Süper Lig'de ise 3 büyükler arasında ilk sırada 48 şutta, 18 gol atan Fenerbahçe yer alıyor. Yüzde 37.5 oran yakalayan Kanarya'yı 43 şutta, 14 gol ve yüzde 32 isabetle