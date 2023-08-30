Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı!

Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek için Manchester United'ın kapısını çaldığı kaydedildi.

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAK

Manchester United'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Lorient'in de Donny van de Beek ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin Fransız ekibine göre daha ileride olduğu öne sürüldü.

Hollandalı futbolcuyla ayrıca ismi açıklanmayan bir takımın daha ilgilendiği kaydedildi.

AMRABAT'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile ilgilendiği hatırlatıldı. İngiliz ekibinin Amrabat'ı kadrosuna katsa dahi Donny van de Beek'i kiralık göndermek istediği vurgulandı. İki ismin transferlerinin birbirinden bağımsız birer operasyon olduğu kaydedildi.

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.

Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.