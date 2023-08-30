İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7104
  • EURO
    29,1912
  • ALTIN
    1669.63
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı!
Spor

Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı!

Galatasaray'dan orta saha transferi için yeni bir hamle geldi. The Athletic'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Donny van de Beek ile ilgilendiği aktarıldı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı!
ABONE OL

Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek için Manchester United'ın kapısını çaldığı kaydedildi.

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAK

Manchester United'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Lorient'in de Donny van de Beek ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin Fransız ekibine göre daha ileride olduğu öne sürüldü.

Hollandalı futbolcuyla ayrıca ismi açıklanmayan bir takımın daha ilgilendiği kaydedildi.

AMRABAT'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile ilgilendiği hatırlatıldı. İngiliz ekibinin Amrabat'ı kadrosuna katsa dahi Donny van de Beek'i kiralık göndermek istediği vurgulandı. İki ismin transferlerinin birbirinden bağımsız birer operasyon olduğu kaydedildi.

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.

Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.