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Galatasaray'dan Doukara'ya yoklama

Foot Mercato’ya göre; G.Saray temsilcileri, Antalyaspor’un forveti için ilk temasları kurdu.

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TRANSFERDE önceliği forvet bölgesine veren Galatasaray’da listenin zirvesinde Alan yer alıyor. Ancak ikinci golcü için de çalışmalar sürüyor. Foot Mercato sitesine göre; Sarı-Kırmızılı temsilciler, Antalyaspor’un 27 yaşındaki yıldızı için ilk teması sağladı. Kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Senegalli futbolcu, bu sezon Kırmızı-Beyazlı formayla çıktığı 12 lig müsabakasında 6 gol attı. Aynı zamanda 2 de asist yaptı. Şu anda bir sakatlığı bulunan Doukara’nın sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. 

SIRTI DÖNÜK OYNAR

Fatih Terim, Doukara’yı, kaleye sırtı dönük oynayabildiği için istiyor. Böylece yanındaki arkadaşlarına hücumda boş alanlar yaratabilir. Yapılacak iki forvet transferinin ardından Galatasaray’ın sistem değişikliğine gitmesi de bir ihtimal. Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında sahaya ağırlıklı olarak çift forvetle çıkabilir. 

(Aksam)

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