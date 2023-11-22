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Spor

Galatasaray'dan Dursun Özbek'e adaylık baskısı

Görev süresi Mayıs 2024'te bitecek olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, yeniden aday olması için sarı kırmızılı camiadan büyük baskı var.

Fanatik22 Kasım 2023 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e adaylık baskısı
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Kulübün başındaki ikinci döneminde çok önemli projelere ve başarılara imza atan Özbek'in, henüz adaylıkla ilgili kararını vermediği, ancak camianın önde gelen isimleriyle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Başkan'ın yakın çevresi, Erden Timur'la başlattıkları ve kulübün geleceğini kurtaracak birçok projeyi tamamlamadan görevi bırakmak istemediğini ifade ediyor. Özellikle Kemerburgaz'daki tesislere taşınma sürecinde Özbek'in mutlaka başkanlık koltuğunda olması gerektiği kulislerde konuşuluyor.

2 SENEDE BİR SEÇİM KARARI

Yeni tüzüğe göre Galatasaray'da 2 senede bir seçim yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in 2024 Mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili henüz kararını vermediği vurgulandı.

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