Galatasaray'dan Dursun Özbek'e karşı dava
Galatasaray, 13 milyon euroluk alacağı için icra takibi başlatan Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, 13 milyon euroluk alacağı için icra takibi başlatan Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor.
(TRT Spor)
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