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  • Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için olay açıklama! ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…''
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için olay açıklama! ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…''

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılılar, hakemin kararlarını gündemine aldı.

11 Şubat 2024 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için olay açıklama! ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…''
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Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

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