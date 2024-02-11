Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

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