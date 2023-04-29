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Spor

Galatasaray: Fenerbahçe kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendilerine karşı söylediği sözler için açıklamada bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Galatasaray: Fenerbahçe kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi
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Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açkıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' başlıklı açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü."

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