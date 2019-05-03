Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap geldi
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 'Tek dertleri Fenerbahçe olanlara zaruri açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamaya Galatasaray'dan tweetli cevap geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe'ye cevap niteliğinde bir paylaşım yaparken ''Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz!'' sözlerini kullandı.
Sarı kırmızılı takımın bu paylaşımı saat 19:07'de yapması ise dikkat çekti.
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